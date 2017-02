Consejos de amor: La distancia arruinó mi relación

MATEUS (37).- Doctora Carmen, mi última relación no sobrevivió a la distancia y se terminó. Ella vive en Arequipa y yo, por mis ocupaciones, no podía moverme de Lima. Cuando empezamos a salir sabíamos que tarde o temprano la lejanía nos afectaría, por eso pusimos de nuestra parte para mantener nuestro amor a flote. Sin embargo, empezaron a surgir malentendidos y bueno, todo se acabó.

A veces voy a la playa y me da pena cuando veo a muchas parejas felices. Me gustaría serlo con una señorita cariñosa, comprensiva e inteligente. Mi teléfono es: 975-650-160.

MIRA HIJITO

Llevar una relación de lejos siempre es complicado y exige de mucha comunicación por parte de los dos. Si tu vínculo no prosperó es porque quizás no estaban preparados para un compromiso así. Ahora, con esa experiencia, piensa en todo lo bueno que puedes ofrecer en tu siguiente relación y no dudes en que serás feliz. Suerte.

