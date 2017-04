Consejos de amor: Empecé el año buscano el amor 

FELIPE (52).- Estimada doctora Carmen, he iniciado este 2017 con todas las ganas de rehacer mi vida sentimental. Desde hace 11 años, por culpa de una decepción amorosa, decidí quedarme solo o al menos, no formar una relación sólida. Al principio pensé que había tomado la decisión correcta, pero el tiempo me demostró que únicamente me estaba dejando dominar por el miedo. Ahora pienso que soy un hombre maduro, con cierta experiencia, que puede volver a confiar en una dama honesta y comprensiva e iniciar una amistad de mucho respeto. Mi teléfono es 9487-17578.





Mira hijito:

Has iniciado tu año de la mejor manera, abriendo tu corazón a nuevas oportunidades. Que nada te desanime y por el contrario, piensa en tus cualidades y en todo lo bueno que tienes que ofrecer en una relación. Tener claro esas cosas te acercará más rápido al amor. A la par, sé sincero y caballero. Suerte.