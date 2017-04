Consejos de amor: "Se enamoró de otro y me dejó"

JHON (47).- Estimada doctora Carmen, desde que me tocó atravesar una situación difícil, siento que estoy atrapado. Mi esposa me dejó hace dos años porque se enamoró de otra persona. Ella se fue, pero le exigí que no se llevara a mis hijos, así que me quedé al cuidado de ellos. Si bien disfruto de mi rol de padre, me siento solo en el aspecto sentimental. No tuve en cuenta eso cuando me separé de mi pareja, pensé que podía continuar mi vida sin la ayuda de otra mujer.



Me gustaría conocer a una dama honesta y madura que aspire a tener una relación bonita. Me pueden llamar al 955-652-268.

Mira hijito: Todo tiene una etapa. Luego de la separación era natural que no pensaras en iniciar otra relación. Pero imagino también que ese tiempo te sirvió para analizar lo ocurrido y estabilizarte. Si ahora te sientes preparado para conocer a otra persona, adelante. Solo cuida de elegir a alguien que pueda acoplarse a tu vida como padre. Suerte.

