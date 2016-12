Consejos de amor: Estoy solo desde que enviudé

MOISÉS (53).- Querida doctora Carmen, me quedé viudo hace quince años y desde esa terrible pérdida, mi única preocupación fue educar a mis dos hijos y trabajar. Debo admitir que pasé muchos momentos de tristeza y soledad, porque mi hogar ya no volvió a ser el mismo desde que perdí a mi pareja.

También en algún momento quise iniciar una relación, pero no estaba preparado como ahora. En esta etapa de mi vida, sí me gustaría conocer a una dama hogareña, de buenos sentimientos y honesta. Me pueden llamar al: 9936-65292 y me despido deseándole Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

MIRA HIJITO

Estoy segura de que estos años te han permitido fortalecer tu espíritu y ser un mejor hombre tras la muerte de tu esposa, pero como bien dices, ya estás preparado para una segunda oportunidad en el amor y no debes bajar el ánimo. Cualquier mujer estará feliz de conocerte, solo sé siempre sincero y caballero. Verás que todo cambiará. Suerte.

