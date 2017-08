Consejos de amor: "Estoy solo desde que enviudé"

JOSÉ (65).- Estimada doctora Carmen, soy un hombre jubilado y en buen estado de salud. Aunque no lo crea, aparento menos edad de la que tengo. He estado mucho tiempo solo, desde que mi esposa falleció hace 15 años. Sufrí mucho por su partida, tanto que me negué a enamorarme otra vez. Sin embargo, creo que es momento de darme una nueva oportunidad en el amor al lado de una dama sincera y de buen carácter. Mi intención es formar un hogar y quedarnos juntos hasta que nos toque dejar este mundo. Suena algo cursi, pero creo en el romanticismo. La mujer que desee conocerme puede llamarme al: 982-265-264.

Mira hijito: Imagino que no quisiste iniciar una relación por el amor y respeto que sentías por tu esposa, pero ya han pasado muchos años, estoy convencida de que ella también desea que rehagas tu vida al lado de una buena mujer. Siempre muestra tu caballerosidad y buena onda, estas cualidades serán tus mejores aliadas. Suerte.