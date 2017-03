Consejos de amor: Estuve con una mujer casada

GABRIEL.- Querida doctora Carmen, mi niñez fue complicada. Mis padres siempre estaban ocupados y no se interesaban mucho en lo que hacía. Siento que eso hizo que creciera con miedo e inseguridad. Hace un tiempo tuve una relación con una mujer casada. Mis amigos me decían que la dejara, que eso no iba a terminar en nada bueno.

No los escuchaba hasta que decidí darle un giro de 180° a mi vida. No fue sencillo tomar esa decisión, pero estoy orgulloso de haberlo hecho. Ahora soy un hombre soltero con ganas de conocer damas honestas para iniciar una amistad. Le dejo mi número telefónico: 952-352-358.

MIRA HIJITO



Tener una relación con una mujer casada no fue lo mejor que hiciste. Pero felicito tu decisión de terminar con ella y seguir tu camino. Ocupa tu tiempo, puedes inscribirte en un curso de desarrollo de la personalidad, te ayudará a superar esos traumas y a sentirte más seguro de ti mismo. Suerte.

