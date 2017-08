Consejos de amor: Estuvo conmigo por interés

DARIO.- Doctora Carmen, le escribo para contarle mi historia. Tuve una enamorada a la que quise mucho, pero ella exigía cosas materiales que estaban fuera de mi alcance. Condicionaba su cariño según lo que yo le daba. Su actitud me decepcionó mucho y terminé la relación de dos años que teníamos.

He dado vuelta a la página y busco el amor en otros rumbos. Por ello me gustaría conocer a una chica de hasta 29 años, que sea sencilla, desinteresada y romántica para tener una bonita amistad. Las damas que quieran contactar conmigo pueden escribir a: dariosal2010@gmail.com.

MIRA HIJITO



El amor llega en el momento indicado. Si tu anterior relación no funcionó, no te desanimes. Que te sirva de experiencia para no cometer los mismos errores con tu nueva pareja. Enfócate ahora en ti mismo para que cuando la mujer ideal llegue a tu vida, estés preparado. Sé que eso pronto ocurrirá. Mucha suerte.

