Consejos de amor: Faltó sinceridad en mi relación

LEO (52).- Estimada doctora Carmen, hace años estuve enamorado de una linda mujer. Todo era maravilloso hasta que decidimos unir nuestras vidas y vivir juntos, pero al pasar los años, la realidad fue otra. Nos faltó sinceridad a la hora de dar ese importante paso, tuvimos muchos problemas y decidimos terminar la relación. Ahora busco una dama para compartir mis días, solo pido sinceridad y deseo de superación. Las damas interesadas me pueden escribir a mi correo: sololeo55@outlook.com.



Mira hijito:

​

Me alegra que quieras volver a enamorarte. Si no hay sinceridad en una relación, esta no tiene futuro y al parecer eso pasó con la tuya. Estoy segura de que puedes encontrar a la mujer de tu vida, no pierdas la esperanza y mantente siempre como un hombre honesto. Mucha suerte.