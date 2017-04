Consejos de amor: Su familia arruinó nuestro amor

ABELARDO (48).- Estimada doctora Carmen, sé que es la defensora de los corazones abandonados, por eso recurro a usted. Yo salgo de una relación que terminó por culpa de terceros, pues la familia de mi pareja era muy conflictiva y no paró hasta destruir nuestro amor.

Yo hice todo lo posible para que funcione, ella tenía dos hijos a los que cuidé como míos durante cuatro años, lamentablemente prefirió escuchar los malos consejos de sus parientes y no a mí. Ahora quiero darme la oportunidad de formar una familia, por eso requiero de su ayuda. La interesada puede llamarme al 964-309-567. Esperaré la respuesta. Gracias.

MIRA HIJITO

Qué lástima que el amor que se tenían tú y tu pareja no haya funcionado, pero eso no quiere decir que no vayas a encontrar la felicidad en otra persona. No pienses en negativo, confía en tus virtudes y en lo mucho que quieres formar una familia. Verás que pronto llegará la mujer indicada. Mucha suerte.

