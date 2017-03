Consejos de amor: "La familia de mi novia me rechazaba"

​MARWIN (40).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace un tiempo terminé una relación de cuatro años con una mujer a la que amaba mucho. Lamentablemente, su familia no me quería tanto y estaba en contra de nuestra relación. Ellos in¬fluenciaron en ella para que dejara de confiar en mí.



Me dolió mucho la separación, me costó aceptarlo, pero entendí que era lo mejor. Ahora estoy tratando de rehacer mi vida y quisiera conocer a nuevas personas a través de su página. Quienes estén interesadas, pueden llamarme al 952-352-358. Muchas gracias.



Mira hijito: Qué lástima que tu romance no haya funcionado, pero felicito que hayas decidido hacerte respetar. Una relación es solo de dos personas y nadie tiene por qué intervenir en ese amor. Confía en ti mismo y en el destino, ya verás que pronto llegará la mujer ideal a tu vida. Suerte.





