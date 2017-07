Consejos de amor: Su familia nos separó

CHRISTIAN.- Estimada doctora, le saluda un hombre solitario. Hace dos años estuve en una relación con una chica a la que amaba, ella me halagaba y decía que encontraba en mí a un hombre sincero, bueno y cariñoso, pero cuando le contó a su familia que estaba conmigo vinieron los problemas.



Nadie de su casa estaba de acuerdo con nuestra relación y eso fue afectando tanto a mi pareja que decidió dejarme. Me dijo que lo había pensado bien y que prefería terminar conmigo. Ahora deseo pasar la página y enamorarme otra vez. Interesadas pueden llamarme al: 932-635-654.

MIRA HIJITO

​

Me alegra que dejes atrás las malas experiencias y estés dispuesto a volverte a enamorar. Si tu anterior pareja no supo defender su amor y la relación que tenía contigo, es porque ella misma no estaba muy convencida de lo que sentía. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocerte. Suerte.

