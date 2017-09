Consejos de amor: "Tengo ganas de amar"

BELTRÁN (50).- Querida doctora Carmen, a veces siento que el amor está negado para mí. Mi última enamorada era demasiado celosa. Si reía con otra mujer, se molestaba y me hacía un escándalo. Yo trataba de comprenderla, pero al final me di cuenta de que esa situación me atormentaba y decidí cortar la relación. Pese a que sufrí a su lado y demoré mucho en superar el maltrato, hoy me renuevo y siento que tengo ganas de amar. Escribí esta carta porque quiero conocer a una mujer con la cual pueda formar una familia. La interesada escribir al correo: iroman.99@outlook.com.



Mira hijito: Me parece maravilloso que te hayas sacudido de esos malos momentos al lado de una mujer celosa, y con ello comprendido que hay más por vivir. Ahora que estás renovado, verás que todo te irá mejor. Espera respuesta a tu carta y cuando llegues a conocer a la remitente, trata en lo posible de no contar tus desventuras, sino tus proyectos y deseos. Suerte.