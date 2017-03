Consejos de amor: Grité a su hijo y terminamos

CARLOS (39).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace unos meses terminé la relación que tenía con mi compañera de trabajo. Nos llevábamos bien, pero los problemas empezaron después de que le llamé la atención a su hijo, pues estaba rebelde y no obedecía.

Esta situación le molestó mucho a ella y reclamó mi accionar. Después de eso todo fue yendo mal y terminamos por alejarnos. Desde esa experiencia he decidido volver a buscar el amor, pero en una mujer sin hijos. Vivo en Vitarte, soy soltero y trabajo. Deseo conocer a una dama de Lima. Interesadas, me pueden ubicar al: 998-917-483.

MIRA HIJITO

Me alegra que luches por encontrar el amor. Si has decidido relacionarte con una mujer sin hijos está bien, pero recuerda que el hecho de que hayas tenido una mala experiencia con una dama no significa que con todas sea así. Cuando inicies tu próxima relación, habla con claridad y recuerda que el verdadero amor lo supera todo. Suerte.

