Consejos de amor: Soy un hombre agradable y divertido

FRANCO (33).- Buenos días, doctora Carmen, sus buenos consejos me motivaron a enviarle mi carta. Soy un joven con cierto éxito profesional, pero con poca suerte en temas del corazón. Mis amigos me presentan chicas, pero al tratarlas me doy cuenta de que no tienen aspiraciones, todo lo ven diversión y eso no va conmigo.



Me considero un hombre agradable y divertido, además de simpático. Espero conocer a una señorita honesta, educada y con metas claras en la vida para poder iniciar una amistad sincera. Interesadas pueden escribirme a: franconorte2012@hotmail.com.

MIRA HIJITO



​Aún eres joven y tienes un largo camino por recorrer. Está bien que desees encontrar a una mujer extraordinaria, que vaya acorde con tus aspiraciones, pero recuerda que no existe la perfección. Tal vez estás juzgando duramente a las jovencitas que conoces. Sé más tolerante y disfruta de tu soltería. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com