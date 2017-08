Consejos de amor: "Soy un hombre correcto"

WILMER (37).- Estimada Doctora Carmen, soy un hombre trabajador de Chiclayo, pero actualmente vivo en Lima. Recurro a usted para que me ayude a encontrar el amor. Le cuento que soy una persona de buenos sentimientos, correcta, alegre y de buenos modales. Tengo muchas ganas de conocer a una mujer que me quiera y me aprecie como soy. Mis intenciones son tener una relación seria y formar una pareja para toda la vida. Aprovecho su columna tan leída para que todas las señoritas interesadas me escriban a: soytumundo18@gmail.com.

Mira hijito: Me gusta tu actitud, siento que estás decidido y que has aprendido mucho con respecto a las relaciones amorosas. Creo que estás listo para compartir tu vida con otra persona y tener una relación basada en el respeto. Sé que muy pronto encontrarás a esa pareja ideal. Mucha suerte.