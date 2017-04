Consejos de amor: Soy un hombre solitario

ALBERTO (34).- Doctora Carmen, me siento un poco triste porque hace muchos meses que no tengo pareja. No entiendo qué sucede conmigo, porque soy un hombre sin vicios y de buenos sentimientos. A mi edad, no deseo una aventura. Me encantaría conocer a una señorita que desee iniciar una amistad conmigo.

Entiendo que las relaciones más sólidas empiezan de esa manera. No me importa si se trata de una madre soltera. Creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad para ser felices. Interesadas pueden llamarme al: 933-465-611.

MIRA HIJITO

El amor llega en su debido momento, quizá necesitabas estos meses de soledad para reflexionar acerca de lo que deseas en una siguiente relación. Pero si crees que esa etapa ya terminó y estás preparado para buscar el amor, entonces que nada te detenga. Sé honesto y caballero, y verás que la persona indicada llegará a ti. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com