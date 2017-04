Consejos de amor: "Solo están conmigo por interés"

JEFFERSON (42).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque deseo que me ayude a recuperar las esperanzas en el amor. Sufro con mis relaciones sentimentales debido a que las mujeres solo están conmigo por interés, pues soy un hombre dedicado a los negocios y creen que pueden sacarme dinero. Esa es la razón por la que decidí escribirle, ayúdeme a encontrar a una mujer sincera, cariñosa y buena que quiera compartir su vida conmigo sin importar si tengo o no plata. Mi número es el 964-513-141. Estaré esperando su llamada. Muchas gracias.

Mira hijito: Me alegra que seas un exitoso hombre de negocios, pero te aconsejo que no generalices. Tal vez a ti te tocó compartir la vida con algunas mujeres que no valoraron tus sentimientos. Deja atrás los prejuicios y decídete a conquistar el amor verdadero. Suerte.

