Consejos de amor: Solo le importaba mi dinero

JULIÁN (56).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque mi vida amorosa ha sido un desastre. Descubrí que la mujer que amaba no sentía lo mismo por mí. Ella solo deseaba que le dé regalos y cumpliera todos sus caprichos. Un día me preguntó si yo tenía propiedades o dinero ahorrado, y como le dije que no, cambió de actitud y nunca más contestó mis llamadas.

Fui muy tonto y confiado, pero ahora me gustaría volver a enamorarme de una buena mujer. Soy un hombre alegre, correcto y sin vicios. Si alguna dama desea entablar una amistad conmigo y quizá después una relación, puede llamar al: 956-836264.

MIRA HIJITO

Me alegra que quieras darte una nueva oportunidad en el amor. Existe un lado bueno en lo que te pasó, ya que te separaste de esa mujer interesada y ahora estás libre para volverte a enamorar. Estoy segura de que la dama que ansías conocer llegará pronto a tu vida. Ten paciencia y muéstrate siempre como un caballero. Mucha suerte.

