Consejos de amor: Tengo mala suerte en el amor

ROBERTO (41).- Buenos días, doctora Carmen. Soy un fiel seguidor de su columna, por eso decidí escribirle para que me ayude a acabar con esta mala fortuna que tengo en el amor. Llevo muchos años sin pareja y no entiendo por qué, pues soy una persona que hago feliz a la gente que más quiero.

Por favor, doctora, me gustaría que me pueda ayudar a encontrar a una mujer que quiera pasar su vida conmigo. Deseo empezar el 2017 compartiendo experiencias con una dama. Mi número es el 963-483-193. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

No se trata de mala suerte, a veces el amor tarda en llegar a nuestras vidas. No te frustres ni te decepciones. Preocúpate por mostrar lo mejor de ti todos los días, no solo para encontrar a la mujer adecuada, sino también para mejorar tu autoestima. Ten fe que pronto llegará la felicidad a tu vida. Suerte.

