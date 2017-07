Consejos de amor: "Me abandonó y se fue con otro"

FACUNDO (46).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y paso a contarle mi caso. Hace un tiempo estaba en una relación estable con una chica, pero ella terminó conmigo por unas ideas que le metió una amiga nuestra. Así, sin más, me abandonó y se fue con otro. Sin embargo, pienso que la vida continúa y he decidido volver a empezar, porque soy consciente de que merezco una nueva oportunidad. Doctora, yo soy un hombre romántico, cariñoso y sin vicios. Deseo conocer a una dama culta y honesta con quien formar un hogar. Mi número de teléfono es: 940-784-407.

Mira hijito: Las malas experiencias siempre nos enseñan a ser más fuertes. Si esta relación no funcionó, no significa que las demás tengan la misma historia. Me gusta que hayas tomado la decisión de voltear la página y continuar tu camino. No dudo de que pronto conocerás a una mujer que confíe en ti y no se deje llevar por terceros. Suerte.