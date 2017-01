Consejos de amor: Me abandonó y ahora quiere volver

JAVIER (42).- Doctora Carmen, le escribo porque estoy atravesando una situación muy incómoda. Hace unos años mi pareja terminó conmigo y se fue con otro, se casaron y tuvieron 3 hijos. Pero tiempo después, él la abandonó y ahora me busca para retomar la relación y formar una familia con sus niños.

Aún la quiero, pero esta no es la vida que quise con ella en su momento. Además, no puedo olvidar que nuestra relación no acabó bien. Yo quiero construir mi futuro por mi cuenta, por eso deseo hallar a la mujer adecuada. Ayúdeme a encontrarla, mi número es el 965741839. Gracias.

MIRA HIJITO

Lo que vives es ciertamente muy complicado, pero si estás seguro que ya no quieres regresar con ella, ni asumir la responsabilidad de convivir con sus hijos, lo mejor es que se lo digas y le hagas entender que tienes otros planes en tu vida. Tienes derecho a seguir con tus objetivos. Ya llegará el amor. Suerte.

