Consejos de amor: Me botó de la casa por no tener dinero

BENJAMÍN (45).- Estimada doctora Carmen, recurro a su espacio con la esperanza de conocer a una mujer comprensiva y cariñosa, con quien pueda formar una familia. Mi última pareja me abandonó cuando se dio cuenta de que estaba mal económicamente. Me botó de la casa y me dijo que no quería verme más. Al inicio no entendía su actitud, hasta que ella misma me dijo la razón de su rechazo: no quería estar con alguien sin dinero. Me dolió mucho su desprecio, pero con el tiempo entendí que fue lo mejor. Si alguna dama está interesada en mi amistad, puede llamarme al: 955-650-313.





Mira hijito:

No hay mal que por bien no venga. Estoy segura de que la vida te tiene preparada una gran sorpresa en el campo amoroso. No te desanimes y muestra tu mejor actitud. Para que una relación funcione, debe haber un sentimiento sincero. Demuestra que eres un caballero sincero y trabajador. Suerte.