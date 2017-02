Consejos de amor: "Me cansé de sus celos y la dejé"

FABIO (29).- Doctora Carmen, estuve en una relación caótica cerca de un año. Durante ese tiempo tuve peleas constantes con mi pareja a causa de sus celos. Para ser honesto, desde que empezamos a salir, me percaté de que era desconfiada. Sin embargo, sus quejas y preguntas se fueron convirtiendo en reacciones violentas. Lo peor fue cuando se peleó con una amiga mía y hasta la golpeó. Me desanimé de continuar con una persona así y terminamos. Me gustaría conocer a una señorita amable, de buen corazón y madura. Me pueden escribir a: fabiocdplay@gmail.com.





Mira hijito: Es mejor que sus vidas hayan tomado rumbos diferentes. Una relación se basa en la confianza y el respeto, y si no existían ambas cosas en tu relación, lo mejor fue separarse. Ya llegará una mujer con la que puedas construir una relación honesta y saludable. Abre tu corazón y sé un caballero. Suerte.