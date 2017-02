Consejos de amor: Me cansé de luchar por su amor

ALEXANDER.- Doctora Carmen, le cuento que acabo de culminar una relación de cuatro años. Aunque hubiese sido bonito permanecer al lado de mi pareja, fue imposible porque ella era muy pegada a su padre. Al principio la entendí, ya que el señor es un hombre mayor, pero luego sentí que ella no me daba mi lugar. Parece que no soy el indicado. Me cansé de luchar y me alejé, debido a que deseo ser feliz y formar un hogar al lado de alguien que me ame de verdad. La interesada en conocerme puede llamarme al 9523-52358.





Mira hijito:

Después de esa experiencia, debes quedarte tranquilo porque diste lo mejor de ti y tus intenciones eran buenas. Para que una relación prospere, se necesita que ambos sientan y deseen lo mismo. Abre tu corazón y prepárate para recibir a la mujer de tu vida. Suerte.

