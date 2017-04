Consejos de amor: Nunca me casé ni tuve hijos

JORGE (52).- Estimada doctora Carmen, quien le escribe es un hombre decente, profesional y amante de la lectura. Soy natural de Monsefú, Chiclayo, y nunca me casé ni tuve hijos.

Me siento muy solo en mi vida y ya no puedo con esta soledad, pero no pierdo la fe y la esperanza de encontrar a una buena mujer, cristiana, madura y sencilla. Me gustaría conocer a una dama que tenga entre 40 y 55 años de edad, no me importa su físico, solo que radique en el norte del país. Interesadas pueden llamarme al: 934-497-426.

MIRA HIJITO

Me alegra que no pierdas la esperanza de conocer a una buena mujer. Recuerda que el físico no es importante, sino los valores y la honestidad de una persona. Ten paciencia, estoy segura de que pronto llegará el amor de tu vida y formarás un lindo hogar. suerte.

