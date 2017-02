Consejos de amor: Me celaba mucho y terminamos 

ÍTALO (43).- Doctora Carmen, hace un tiempo conocí a una chica en la oficina, ambos nos atraíamos y empezamos a salir como pareja. Me sentía bien a su lado, pero al poco tiempo empezó a cambiar de actitud. No dejaba que me acerque a ninguna compañera, ni siquiera para tocar temas laborales. Tenía que explicarle cada uno de mis pasos. Eso me trajo problemas en el trabajo, así que tuve que terminar la relación. No quisiera vivir otra experiencia similar. Me gustaría encontrar a una mujer buena, honesta y respetuosa. La interesada en conocerme puede llamarme al 993-216-497. Gracias.



Mira hijito: Qué lástima que lo tuyo con esa señorita no haya funcionado, pero la confianza y el respeto son muy importantes para consolidar una relación. Recuerda que un romance serio está basado en el amor sincero y la lealtad. Ten fe, pronto llegará la mujer de tu vida y debes dar lo mejor de ti. Suerte.

