Consejos de amor: Me dejaron y pensé que moriría de pena

JOSÉ.- Buenos días, doctora Carmen, tuve una decepción amorosa que me provocó una gran tristeza. Cuando me separé de mi pareja pensé que moriría de pena, pero gracias a mis amistades y a mi fuerza de voluntad, pude superarlo. No voy a negar que me costó mucho voltear la página, pero ahora ya me siento mejor y con todas las ganas de rehacer mi vida. Soy un hombre romántico, responsable y muy trabajador, que espera conocer a una mujer comprensiva y cariñosa para formar un hogar. Las interesadas pueden escribirme a mi correo: hombre_sincero_3@hotmail.com.





Mira hijito:

​

Te felicito por superar ese capítulo de tu vida. A veces nos ahogamos en un vaso con agua y no vemos lo positivo de las situaciones que nos tocan afrontar. Aunque no lo creas, esa ruptura te ayudará a ser más fuerte. Estoy convencida de que muy pronto conocerás a la dama que iluminará tu corazón.

Suerte.