Consejos de amor: "Me dejó y se casó con otro"

ROLANDO (45).- Querida doctora Carmen, hace un tiempo me reencontré con un amor del pasado. Ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y le confieso que sentí cierta nostalgia al ver a esa mujer que una vez amé y me dejó para casarse con otro. En esa oportunidad mi corazón quedó destrozado, pero decidí seguir adelante por mí mismo. Lo malo es que ya pasaron varios años y no he logrado encontrar a alguien para compartir mi vida. No le puedo mentir, he tenido varias chicas, pero nadie me convenció. Por eso le escribo esta carta. La dama interesada en conocerme puede llamar al: 998-618-226.

Mira hijito: Me parece bien que hayas superado esa etapa de tu vida. Recuerda que las malas experiencias sirven para hacernos más fuertes y afrontar el futuro con optimismo. Muy pronto tu vida cambiará, ya que encontrarás a la mujer de tus sueños. Suerte.