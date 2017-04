Consejos de amor: "Me dejó por culpa de su religión"

CRISTOPHER (29).- Hola doctora Carmen, mi caso no es tan grave, pero sí me afectó bastante porque acabó con mi felicidad. Yo recién había empezado una relación con una chica muy linda. Estábamos felices, pero todo se vino abajo cuando ella se metió a una religión. No sé qué le habrán dicho allí que de un momento a otro terminó conmigo y me pidió tiempo para ‘estar con Dios’. Yo me ofrecí sumarme a esa comunidad para no perderla, pero me dijo que no. El tiempo pasó y yo sigo esperando un nuevo amor. Me gustaría entablar amistad con chicas de 18 a 28 años. Llamar al 932-635-654.



Mira hijito: Creo que estuvo bien que respetaras la decisión de tu exenamorada y dejaras que ella hiciera lo que quería. Ante ello, lo único que te puedo decir es que olvides esa experiencia, des vuelta a la página y empieces de cero. Hay muchas mujeres solitarias que, como tú, también están buscando el amor. No olvides ser un caballero siempre. Mucha suerte.



