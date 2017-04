Consejos de amor: Me dejó para irse al extranjero

ERIC (33).- Estimada doctora Carmen, soy un hombre profesional que hace 4 años terminó su relación con una mujer también profesional. Pensaba que ambos teníamos los mismos planes de formar una familia pero no fue así. Ella tenía tres amigas que vivían en Austria y quiso seguirlas, pero yo le dije que no podía acompañarla.

Terminó conmigo y cuando la busqué, me enteré de que había viajado a Austria. Desde entonces me he vuelto frío con las personas, pero no quiero quedarme solo. Quisiera conocer a una mujer soltera que tenga hasta 36 años. Pueden escribirme a erric1983@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Me alegra que hayas reflexionado y ahora quieras volver a enamorarte. Entiendo que tu decepción amorosa te haya vuelto frío en un primer momento, pero no puedes permitir que eso te condene a quedarte soltero. Estoy segura de que la mujer que anhelas conocer llegará muy pronto a tu vida. Mucha suerte.

