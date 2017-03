Consejos de amor: "Me dejó porque ya no me quería"

LUIS.- Querida doctora Carmen, soy un fiel lector de su espacio y me agradan los consejos que brinda a las personas que, al igual que yo, aún no tienen una pareja. Hace muchos años me enamoré de una madre soltera. La ayudé a que culminara sus estudios y a criar a su niño. Me encariñé tanto con el pequeño que era como mi hijo. Lamentablemente, todo se arruinó cuando un día ella me dijo que ya no me quería y se iba de mi lado. Entonces cogió sus cosas, a su hijo y se fue. Me dediqué a trabajar y ahora siento que es momento de conocer a una mujer honesta y cariñosa para formar una familia. Escribirme a: misgerm777@gmail.com.



Mira hijito: Primero quiero agradecerte por tu fiel lectoría. Comprendo tu mala experiencia en el amor, pero sé que te ha dejado una buena lección. No te apresures en formar una familia cuando no conoces bien a la dueña de tus afectos. Tómate el tiempo de descubrir si realmente es compatible a ti. No olvides ser un caballero siempre. Suerte.

