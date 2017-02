Consejos de amor: Me dejó cuando más la necesité

GUSTAVO.- Doctora Carmen, me quedé solo y sin amor. La chica que estaba conmigo me demostró que en realidad no me quería. Cuando más la necesitaba, no estaba a mi lado, buscaba excusas para no verme y pienso que eso no puede ocurrir en una relación, así que terminé con ella.

Yo deseo estar al lado de alguien que me ame y a quien pueda también demostrarle todos mis sentimientos. Vivo en San Juan de Miraflores y me considero un hombre fiel, además de sensible. Alguna interesada en conocerme, puede llamarme al 990-033-822.





Mira hijito: Lamento esa mala experiencia, pero me alegro que tengas claro una cosa: una pareja debe estar unida en las buenas y malas. Ten una actitud más positiva y demuestra que tienes muchas cosas buenas para ofrecer a una dama que llegue a tu corazón. Suerte.