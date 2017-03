Consejos de amor: Me dejó cuando perdí el trabajo

JAVIER (48).- Querida doctora Carmen, hace unos meses mi pareja terminó conmigo cuando se enteró de que me despidieron del trabajo. Al inicio no entendía la situación, me preguntaba ¿qué hice? Mis amigos me decían que ella era una interesada y que ahora, que no tenía dinero, ya no le servía.

Me negaba a creerlo, pero el tiempo les dio la razón. Siento que es momento de rehacer mi vida al lado de una mujer sincera y trabajadora. Soy un hombre sin vicios y con muchas ganas de amar. La interesada puede escribirme a mi correo: miternuraerestu@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Mira el lado positivo de esta dura experiencia, es mejor que te hayas enterado de las verdaderas intenciones de tu pareja. Además, luego de lo ocurrido, buscarás una mujer que busque construir un futuro a tu lado y te apoye en las buenas y malas. No permitas que la tristeza se apodere de ti, porque el amor llegará. Suerte.

