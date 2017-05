Consejos de amor: Me dejó solo y sufrí mucho

AXEL (29).- Doctora Carmen, hace cuatro años me tocó vivir una situación muy triste. La mujer que me hacía feliz y con la que llevaba una relación basada en el respeto y la confianza, sufrió un paro cardiaco. Ella me contó que de niña tuvo un accidente y recibió un golpe.

A consecuencia de ello, sufría de convulsiones. En uno de esos ataques se le paralizó el corazón. Los dos primeros años de su ausencia sufrí mucho y aún la recuerdo. Mi familia dice que debo rehacer mi vida sentimental y por eso le escribo. Alguna señorita que comprenda mi situación, puede llamarme al: 950-179663.

MIRA HIJITO

Sin duda fue una situación difícil que tienes que superar. Por el momento haces bien en tomar el consejo de tu familia y rehacer tu vida sentimental. Sin borrar los recuerdos bonitos vividos con tu última pareja, busca la felicidad al lado de una nueva mujer. Muestra lo mejor de ti. Suerte.

