Consejos de amor: Me deprime el Día de San Valentín 

ALBERTO (56).- Estimada doctora Carmen, le cuento que llevo muchos años solo y, aunque al principio pensé que podría sobrellevar la soledad, me doy cuenta que vivo triste. Me deprimo mucho, sobre todo en fechas como el Día de San Valentín. Veo a todos felices con sus parejas y eso me destruye emocionalmente.

Espero que a través de su página me ayude a superar este problema. Quiero encontrar a una dama que me quiera, que comparta sus días y su felicidad conmigo. Soy muy trabajador y alegre, estoy seguro de que podremos entendernos muy bien. Mi número es el 990-524-252.



Mira hijito: No te presiones ni desesperes en estas fechas. Lo bueno es que a través de esta columna se han conocido muchas personas y ahora han formado bonitas parejas. Demuestra que eres un caballero que tiene muchas cosas hermosas para ofrecer a una dama: amor sincero, lealtad y compañerismo. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.