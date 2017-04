Consejos de amor: Me divorcié y no encuentro el amor

JORGE (55).- Estimada doctora Carmen, espero que este año sea bueno para usted y con su apoyo también lo sea para mí. Le cuento que desde que me divorcié no he podido encontrar a un nuevo amor. Me dediqué tanto al trabajo y a mi labor de padre que dejé de lado a mi pareja.

Ahora que el último de mis hijos se casó, me di cuenta de que yo también quiero rehacer mi vida. Por eso decidí escribirle. La dama interesada en conocerme puede llamarme al 985-677-273. Muchas gracias.

MIRA HIJITO

Me alegra saber que ya te sientes listo para darte la oportunidad de vivir una nueva experiencia y ser feliz al lado de la mujer ideal para ti. Sé paciente. No vuelvas a cometer los mismos errores, todo tiene su tiempo en la vida y es importante tener una pareja que esté a nuestro lado. Suerte.



