Consejos de amor: Me enamoré y estaba casada 

JAVIER (47).- Querida doctora Carmen, sufrí una decepción amorosa. Conocí a una mujer que jamás me dijo que estaba casada con alguien que trabaja en provincia y viene a Lima una vez al mes. Me enteré de eso por casualidad. Un día nos tomamos una foto juntos y al buscar la imagen en su celular, me encontré con todo un archivo fotográfico de ella al lado de ese hombre. Me dio mucha pena, pero la dejé. Aunque ahora temo abrirle mi corazón a otra persona, me gustaría conocer a una dama de hasta 40 años para iniciar una amistad y quizás más adelante, una relación. Mi teléfono es 993-216-497.





Mira hijito:

Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Lo mejor fue que supieras de su engaño ahora y no después, cuando el compromiso hubiera sido más difícil de romper. Ya encontrarás a una mujer soltera que te brinde amor sincero. Con ella podrás iniciar una relación sin mentiras.

Suerte.