Consejos de amor: "Me enamoré de una chica mentirosa"

Kimura (31).- Estimada doctora Carmen, la saludo cordialmente y le pido que me ayude a encontrar el amor. Soy un hombre de ascendencia japonesa que vivió algunos años en el extranjero, pero estoy de regreso en el Perú y quisiera enamorarme. Tuve una pareja, pero ella era muy inmadura y mentirosa. Eso hizo que nuestra felicidad dure poco. Por ello, ahora quisiera conocer a una dama que tenga entre 18 y 28 años, que sea humilde, decidida y hogareña. De preferencia, sin hijos. Interesadas, me pueden llamar al: 975-137-148.



Mira hijito:

Me alegra que desees volver a enamorarte. Estoy segura que aquí, en tu país, encontrarás a una mujer sencilla y madura como ansías conocer. Haces bien en dar la vuelta a la página, pues no era una buena decisión mantenerte en una relación donde hay mentiras. El amor es un sentimiento puro y sincero.

Mucha suerte.