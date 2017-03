Consejos de amor: Me enamoré pero me pagaron mal

IRWIN.- Hola, doctora Carmen, le escribo porque necesito que me ayude a recuperar mi autoestima y armarme de valor para encontrar a la mujer de mi vida. He tenido varias relaciones sentimentales, la última fue con una chica muy simpática que me llegó directo al corazón.

Me enamoré de ella y de su hija, a quien por cierto quería como si fuera de mi propia sangre. Sin embargo, esta mujer me fue infiel y me dejó con una herida profunda en el corazón. Hoy ya no quiero estar triste. Espero, con su ayuda, conocer a una dama de 30 años para ser muy felices. Mi correo es logmi30@gmail.com.

MIRA HIJITO

Si esa mujer te fue infiel, debes estar tranquilo, ya que fue ella la que provocó el rompimiento, no tú. Más bien aprende, porque todas las experiencias, inclusive las malas, nos dejan una enseñanza. Ahora que estás preparado para volver a empezar, te aconsejo que vayas a paso lento. Enamórate y asegúrate de que ella también lo esté de ti. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com