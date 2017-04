Consejos de amor: Me enamoré y fui rechazado

AMADOR.- Estimada doctora Carmen, le escribe un caballero maduro que aún no encuentra a la mujer de sus sueños. No soy afortunado en el amor, ya que cuando me enamoré, fui rechazado y solo se interesaban por mí damas que no tenían las cualidades que busco en una mujer.

Quisiera que sea atractiva, fashion, apasionada y trabajadora. A veces miro con tristeza y algo de envidia como otros consiguen lo que desean, por eso le escribo para que me ayude a encontrar la felicidad. Interesadas pueden escribirme: amador_98@hotmail.com

MIRA HIJITO

Me alegra que sueñes encontrar el amor, pero creo que no debes envidiar a nadie, pues estoy segura que pronto llegará la mujer de tu vida. Tal vez eres un poco exigente en los requisitos de la dama, por lo que debes priorizar lo que es más importante para ti. Sé honesto y sincero. Suerte.

