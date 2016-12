Consejos de amor: Me enamoré y sufrí mucho

ENRIQUE (32).- Buenos días, doctora Carmen, hace un año conocí a una linda dama con la que establecí una relación algo complicada. Al principio solo era una amiga con quien tenía mucho en común, pero terminé enamorándome de ella e iniciamos una relación ‘sin compromisos’.

Yo salía con amigas y ella con amigos. El problema es que con el tiempo empecé a sentir celos y quise algo más serio, pero ella no. Tomamos distancia y el ya no verla me hizo sufrir mucho. Ahora quisiera encontrar el cariño y amistad de una señorita buena y sincera. Me pueden escribir a: enriqueocflo@gmail.com.

MIRA HIJITO

Si esa relación te estaba provocando angustias y sufrimientos, lo mejor fue que se acabara. Te sugiero que antes de iniciar un romance serio, conozcas bien a la persona indicada y consideren juntos la posibilidad de iniciar una vida en común. Muestra lo mejor de ti. Suerte.

