Consejos de amor: Me enamoré de ella y tenía novio

LUIS (31).- Buenos días, doctora Carmen, le escribo porque siento que han jugado con mis sentimientos. Me enamoré de una chica hermosa, pero yo no sabía que tenía novio. Me dolieron sus mentiras, pero entiendo que por ser yo un empresario de éxito ella quería una mejor calidad del vida.

Sin embargo, creo que ese nunca es el camino para lograrlo. Con sus engaños, pudo haber desatado una desgracia. Felizmente su novio nunca se enteró de lo nuestro. Me alegro haber dejado eso atrás. Me interesa conocer a una dama sincera y de buen corazón. Me pueden escribir a luisaln2010@yahoo.com.

MIRA HIJITO

Te felicito por haber tomado la decisión de dejar a esa mujer que no valía la pena. Es evidente que solo buscaba sacar provecho de la situación. Estoy segura que pronto conocerás a la mujer indicada, una chica soltera que llenará tu vida de felicidad. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com