Consejos de amor: Me enamoré de ella y tenía novio

LUIS (31).- Querida doctora Carmen, le escribo porque necesito de su ayuda. Me enamoré e ilusioné, pero resulta que tenía novio. Siento que he sido un juguete para ella, pues me traicionó y actuó de mala fe conmigo. Solo se aprovechó de mis regalos y viajes.



Lo peor es que su enamorado se enteró de nuestro romance y cree que yo la busqué, cuando en realidad no fue así. Cometí un gran error al ilusionarme y por eso le escribo. Me gustaría conocer a una dama entre 21 y 30 años, sincera y sencilla. Las interesadas pueden escribirme a: luisaln2010@yahoo.com

MIRA HIJITO



Por lo que me cuentas, siento que aún hay mucha rabia y dolor por esa traición y así no podrás conquistar a la mujer de tus sueños. Deja atrás lo malo y muestra una actitud más positiva. A las mujeres nos atraen los hombres decididos, trabajadores, leales y que nos brinden amor sincero. Pronto tu vida cambiará. Suerte.

