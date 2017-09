Consejos de amor: "Me engañaba por Facebook"

JONÁS (50).- Querida doctora Carmen, le cuento que hace unos años me alejé de mi familia por defender a mi novia. Ella tenía tres hijos y mi madre no la aceptaba porque decía que era una aprovechada. Pensé que eran calumnias hasta que vi su Facebook. Ahí me enteré de que seguía comunicándose con su anterior pareja. Me dolió bastante su engaño. Pese a que me costó voltear la página, ahora puedo decir que lo he superado. Quisiera conocer a damas honestas y leales. Soy un hombre sencillo, trabajador y hogareño. Pueden comunicarse conmigo al: 989-707-310.

Mira hijito: Está bien que dejes esa mala experiencia en el pasado e intentes rehacer tu vida. Ya diste el primer paso, ahora solo te queda esperar que alguna dama solitaria responda a tu carta, cuando eso pase trata de ser tú mismo. Ve lento y conócela más. Eso te permitirá saber si es o no la mujer indicada para ti. Suerte.