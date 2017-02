Consejos de amor: Me engañó todo el tiempo

LEONARD (31).- Estimada doctora Carmen, le cuento que mi novia salía con su expareja y cuando le decía que no me gustaban esos encuentros, me respondía que solo eran amigos y que no me preocupara por eso. Un día la llamé para vernos y me dijo que estaba ocupada.

No colgó su teléfono y pude escuchar que su acompañante era ese chico y ambos se decían palabras de amor. La volví a llamar y le reclamé. Me salió con que estaba con su hermana y cuñado. No le creí y terminé con ella. Me dolió su engaño. Ahora quisiera conocer a una dama leal. Mi correo es: elinvestigadorelvis_27@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Está claro que ella nunca olvidó a su anterior pareja, por eso seguía saliendo con él. Lo mejor que pudiste hacer es terminar la relación, no había futuro entre ustedes. Sé que muy pronto aparecerá tu media naranja, aún eres joven, tienes una vida por delante. Muestra tu caballerosidad en todo momento.

Mucha suerte.

