Consejos de amor: Me entristece estar solo

IVÁN (55).- Buenos días, doctora Carmen, es un gusto saludarla. Le cuento que desde hace tiempo estoy solo y eso me entristece. He tratado de enfocarme en mis proyectos personales, pero de todas maneras siento que necesito una compañera, alguien con quien compartir mis alegrías y mis penas.

Esto me motivó a escribirle, pues a través de su columna sé que puedo conocer a una dama hogareña para formar una linda amistad, y más adelante una familia. Soy un hombre trabajador y honesto. La interesada puede llamarme a mi celular: 990524252.

MIRA HIJITO

No estés triste por no tener una pareja. A veces necesitamos estar solos para conocernos más y saber lo que realmente queremos en la vida. Te aconsejo que tengas paciencia y esperes respuesta a tu carta. De pronto el amor está ahí. Sé más observador y no pierdas tu caballerosidad. Suerte.

