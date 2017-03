Consejos de amor: Me exigía dinero para sus hijos

LUIS (51).- Buenos días, doctora Carmen, le escribo entusiasmado porque un amigo conoció a su pareja a través de este espacio. Yo también quisiera tener la misma suerte, sobre todo porque mi última relación terminó de la peor manera: por motivos económicos.

Yo inicié una vida con ella aceptando que tenía hijos de su anterior compromiso, pero empezamos a discutir cuando me exigía dinero para esos chicos. Las peleas cada vez eran peores, así que nos separamos. Me encantaría conocer a una dama honesta y emprendedora. Me pueden llamar al teléfono 9404-29916.

MIRA HIJITO

Me alegra que muchas personas se hayan conocido a través de este medio y ahora vivan felices. Te sugiero que la próxima vez, antes de convivir con una persona con hijos, acuerdes con ella qué rol cumplirás en casa y cuáles serán tus responsabilidades con esos chicos. Aprende de esta experiencia y verás que tu próxima relación será diferente. Suerte.

