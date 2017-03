Consejos de amor: Estoy solo y me falta un amor

CARLOS (40).- Estimada doctora Carmen, le cuento que he dedicado toda mi vida a trabajar y salir adelante, pero en ese proceso dejé de lado el amor y me he quedado solo. Por más que me alegra ver todo lo que he logrado, siento que me falta esa persona con quien pueda compartir todo lo que tengo y ser plenamente feliz.

Quiero llenar este vacío, por eso decidí escribirle para que me ayude a encontrar una mujer que quiera formar una familia y tener hijos conmigo. Aquella que desee escribirme, puede hacerlo al correo: caballero_amable_9@hotmail.com.

MIRA HIJITO

No debes estar triste por haber alcanzado tus metas personales antes que el amor, pues todo tiene su momento. Ahora toca trasladar el entusiasmo que le pusiste al trabajo a encontrar a la mujer de tus sueños. Sé paciente, sonríe y verás que pronto encontrarás pareja. Mucha suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com