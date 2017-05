Consejos de amor: Me falta amor para ser feliz

ANDRÉS.- Querida doctora Carmen, mi niñez no fue la mejor. Mi padre no se preocupaba por mí y el poco dinero que mi madre conseguía, él se lo quitaba. Esta situación me irritaba mucho, pero mis ganas por salir adelante fueron más. Trabajé y estudié a la vez.

Me convertí en abogado y ahora estoy trabajando en una notaría. No ha sido fácil lograrlo y, por esa razón, me siento orgulloso de mí mismo. Pero los años pasan y siento que ya es momento de tener novia. Espero que sea sincera y hogareña para formar una familia. La interesada puede llamarme a mi celular: 952-352358.

MIRA HIJITO



La vida no siempre es color de rosa, lo bueno es que tú lo comprendiste bien, no te dejaste vencer por nada y te convertiste en un profesional. Eso tiene un gran mérito. No te apresures en conseguir una pareja, la mujer indicada llegará y encontrarás la felicidad. Suerte.

