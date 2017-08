Consejos de amor: "Me gustaría amar y ser amado"

JAVIER (38).- Estimada doctora Carmen, recurro a su tan leído espacio para acabar con mi soledad. Confieso que soy un poco tímido, pero tengo otras cualidades como la comprensión, sencillez y lealtad. He decidido dejar atrás las sombras que se interponen en mi presente y darme la oportunidad de amar y ser amado. No me fijo en el aspecto físico, valoro más el interior de las personas. Si alguna señorita sincera y de buenos sentimientos está interesada en mi amistad, puede llamarme a mi celular: 993-881561. Mi intención, si todo marcha bien, es formar una familia.

Mira hijito: Te felicito por esa nueva actitud, deja atrás los obstáculos que se pongan en tu camino y sonríe. Piensa en todo lo bueno que tienes por ofrecer a la dama que llegue a tu vida. A las mujeres nos agradan los caballeros sinceros, trabajadores y decididos. Suerte.